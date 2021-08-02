Son dakika haberleri: Fatih'te korkutan yangın, alevler binayı sardı
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Son dakika haberleri: Fatih'te korkutan yangın, alevler binayı sardı

Son dakika haberleri: Fatih'te korkutan yangın, alevler binayı sardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Fatih'te hurdalık olarak kullanılan alandaki pazar tahtaları nedeniyle çıkan yangın kısa sürede binalara sıçradı.

Fatih'te hurdalık olarak kullanılan alandaki pazar tahtaları nedeniyle çıkan yangın kısa sürede binalara sıçradı. Yangının sıçradığı 3 bina drone ile havadan görüntülenirken, yükselen durmanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Fatih Zeyrek Mahallesi Yesarizade Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdalık alanda bulunan pazar tahtaları yanmaya başladı. Yangın kısa sürede çevredeki binalara sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği bina ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu hurdalık alan ve 3 binaya sıçrayan yangın söndürüldü. Alevlerin yükseldiği binadaki yangının tamamen söndürülmesinin ardından sokak üzerinde yaşanan panik sona erdi.

Öte yandan yangının sıçradığı binalar drone ile havadan görüntülenirken, yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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