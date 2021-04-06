Son dakika haberleri | Fatih'te iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Fatih'te iki katlı ahşap binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Fatih'te iki katlı ahşap binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde bulunan iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada bulunan kişiyi tahliye eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş