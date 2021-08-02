Son dakika haberleri... FATİH'TE İKİ ÇOCUĞUNU REHİN ALIP PENCEREDEN RASTGELE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre Haber-Kamera: Ahmet YEŞİLMEN/ Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen, bıçakla bir süre rehin aldığı 2 çocuğunu serbest bırakıp, evin penceresinden pompalı tüfek ve tabancayla rastgele ateş açan Ümit A. özel harekat polisinin yaptığı operasyonla yakalandı.