Son dakika haberi: FATİH'TE İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN
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Son dakika haberi: FATİH'TE İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre FATİH otobüste çıkan yangın, sürücünün dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

FATİH otobüste çıkan yangın, sürücünün dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Eminönü'nden Aksaray istikametine giden İETT otobüsünün motor kısmından, Atatürk Bulvarı'na geldiğinde alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı Vefa Durağı'na yanaştırıp, yolcuları indirdi. Ardından da yolcularla birlikte alevlere müdahale etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi yangın büyümeden söndürdü.

Olaya tanık olan Kadir Çalman, otobüsün bir anda alev aldığını belirterek, "Yolcular kendilerini dışarı zor attı. Otobüsün yan tarafından alevler çıkıyordu. Yolcular söndürmeye çalıştılar ancak söndüremediler. İtfaiye geldi ve söndürdü." şeklinde konuştu.

Son dakika haberi: FATİH'TE İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN
Son dakika haberi: FATİH'TE İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN
Son dakika haberi: FATİH'TE İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN
Son dakika haberi: FATİH'TE İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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