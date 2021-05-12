Son dakika haberleri: FATİH'TE GİYİM MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA
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Son dakika haberleri: FATİH'TE GİYİM MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA

Son dakika haberleri: FATİH'TE GİYİM MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... FATİH'te bir giyim mağazasından hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

FATİH'te bir giyim mağazasından hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. O.R.M. isimli şüphelinin, giyim mağazasındaki hırsızlık anları, saniye saniye kameralara yansıdı.

Polis ekipleri,7 Mayıs Cuma sabahı saat 05.00 sıralarında Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasından, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet müzik ses sitemi, 12 adet erkek eşofman takımı, 20 adet kadın eşofman takımı, 35 adet pantolon, 45 adet kadın tişörtü, 36 adet erkek tişörtü çalındığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, mağazada bulunan güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. Polis, hırsızlık olayını gerçekleştirenin O.R.M. olduğunu tespit etti. O.R.M., dün Millet Caddesi üzerinde gözaltına aldı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli kağıt toplama aracıyla beraberinde bir kişiyle mağazanın bulunduğu caddeye geliyor. Ardından elinde siyah bir torbayla mağazaya giriyor. Şüphelinin içerideki kamera görüntülerinde ise bir çekmeceyi açarak arama yaptığı görülüyor.

O.R.M., 'İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlıkö suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.

Son dakika haberleri: FATİH'TE GİYİM MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA
Son dakika haberleri: FATİH'TE GİYİM MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA
Son dakika haberleri: FATİH'TE GİYİM MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA
Son dakika haberleri: FATİH'TE GİYİM MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA
Son dakika haberleri: FATİH'TE GİYİM MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA
Son dakika haberleri: FATİH'TE GİYİM MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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