Son dakika haberleri... FATİH'TE EĞLENCE MEKANINA BASKIN KAMERADA

FATİH'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olan eğlence mekanına baskın düzenlendi. 31 kişiye toplam 107 bin 539 lira para cezası kesilirken, baskın anı kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün saat 21.35'te Fatih ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şehzadebaşı Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin faaliyette olduğu gelen müşterilere servis yapıldığı ve içerde eğlence düzenlendiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları kontrolde, içerde loş ışık, müzik eşliğinde yemek ve alkollü içecek tüketildiği, içerdekilerin sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına riayet etmeyecek şekilde oturduklarını tespit etti. İşyerinde bulunan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye toplam 107 bin 539 idari para cezası kesildi. Ayrıca sigortasız çalıştığı tespit edilen 4 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden yabancı uyruklu olduğu ve çalışma izni bulunmadığı tespit edilen 2 kişi görevliler tarafından muhafaza altına alındı. İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince işyerinin faaliyetlerine de son verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı