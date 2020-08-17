Son dakika haberleri... FATİH'TE DEĞNEKÇİLİK YAPAN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Son dakika gündem haberi... Fatih'te özel bir hastanenin İSPARK otopark alanında değnekçilik yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Fatih'te özel bir hastanenin İSPARK otopark alanında değnekçilik yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Fatih Balat'ta özel bir hastanenin İSPARK otopark alanına aracını park eden vatandaşlardan zorla para almaya çalışan "değnekçi" diye tabir edilen bir korsan otoparkçı hakkında polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen F.D. adlı bir kişiyi gözaltına aldı. Hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79'uncu maddesi gereğince adli işlem başlatılan şüpheli Balat Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA