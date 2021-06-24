Son dakika haberleri: Fatih'te değnekçi operasyonu
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Son dakika haberleri: Fatih'te değnekçi operasyonu

Son dakika haberleri: Fatih'te değnekçi operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te değnekçi operasyonu düzenledi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te değnekçi operasyonu düzenledi. Caddede park için polislerden ücret isteyen değnekçi, suçüstü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Fatih Cundi Parkı civarında değnekçilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Sivil ekipleri, duba ile kapatılan bir yere park etmek isteyince değnekçi olarak tabir edilen şahıs yardımcı olarak ekiplerden para istedi. Suçüstü yakalanan değnekçi M.C "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden işlem yapılmak üzere Kumkapı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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