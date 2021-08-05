Son dakika haber: Fatih'te çıkan yangında 9 kişi kurtarıldı: Kurtarılma anları cep telefonu kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Fatih'te çıkan yangında 9 kişi kurtarıldı: Kurtarılma anları cep telefonu kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Fatih'te çıkan yangında 9 kişi kurtarıldı: Kurtarılma anları cep telefonu kamerasında Fatih'te gece saatlerinde 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın tüm katlara yayıldı.

Fatih'te çıkan yangında 9 kişi kurtarıldı: Kurtarılma anları cep telefonu kamerasında

İSTANBUL - Fatih'te gece saatlerinde 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın tüm katlara yayıldı. Kısa süre içinde müdahale edilen yangında vatandaşların kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların binaya merdiven kurarak tırmandıkları görülüyor.

Yangın dün gece saat 00.00'da Mevlanakapı Mahallesi Aynalı Bakkal Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm apartmanı sardı. Dumanı fark eden apartman sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri katlarda dumandan etkilenen ve mahsur kalan kişiyi kurtardı.

Yaşanan panik dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların katlarda bulunan apartman sakinlerini kurtarmak için merdiven kurarak çalıştıkları görülüyor. Çıkan yangın nedeniyle katlardaki dairelerde maddi hasarın olduğu görüldü.

Son dakika haber: Fatih'te çıkan yangında 9 kişi kurtarıldı: Kurtarılma anları cep telefonu kamerasında
Son dakika haber: Fatih'te çıkan yangında 9 kişi kurtarıldı: Kurtarılma anları cep telefonu kamerasında
Son dakika haber: Fatih'te çıkan yangında 9 kişi kurtarıldı: Kurtarılma anları cep telefonu kamerasında
Son dakika haber: Fatih'te çıkan yangında 9 kişi kurtarıldı: Kurtarılma anları cep telefonu kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler
Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler
Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ümit Dündar Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Demet Akalın Diana Spencer
Spor Mesut Özil Fatih Terim Alex Teixeira Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Fatih'te çıkan yangında 9 kişi kurtarıldı: Kurtarılma anları cep telefonu kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 09:16:59. #1.15#

title