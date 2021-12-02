Son dakika! Fatih'te 7 yaşındaki çocuğun öldüğü motosiklet kazasına dava

FATİH Vatan Caddesi'nde motosiklette kasksız seyahat eden 7 yaşındaki Muhammed Hemmam Elhuveyş'in öldüğü, babası Muammer Elhuveyş'in ise yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, kazaya neden olan araç sürücüsünün 15 yıla kadar hapsini talep etti. Oğlunu kasksız motosiklete bindiren baba Muammer Elhuveyş hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 2 Eylül 2021'de araç sürücüsü Murat Tamkaş ile oğlu ile motosiklet kullanan Muammer Elhuveyş'in Vatan Caddesi istikametinden Oğuzhan Caddesi istikametine doğru hareket ettikleri esnada iki caddenin kesişiminde kaza yaptıkları belirtildi. Kaza sonucu motosiklette bulunan baba Muammer ile oğlu Muhammed Hemmam Elhuveyş'in yaralanarak hastaneye kaldırıldıkları, ancak oğlunun kurtarılamayarak öldüğü kaydedildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ: KASKSIZ TRAFİĞE ÇIKMASI HATALIDIR

Trafik kazası tespit tutanağında baba Muammer Elhuveyş ile araç sürücüsü Murat Tamkaş'ın kusurlu oldukları, bilirkişi raporunda ise şüpheli Tamkaş'ın asli kusurlu, baba Elhuveyş'in ise tali kusurlu olduğu anlatıldı. Şüpheli araç sürücüsü Murat Tamkaş ifadesinde, olayda kusurunun bulunduğunu düşünmediğini, trafik tespit tutanağını kabul etmediğini belirterek "Çocuğun kasksız trafiğe çıkması hatalıdır" dediği iddianamede yer aldı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ AĞIR CEZADA YARGILANACAKİddianamede, araç sürücüsü Murat Tamkaş'ın "Taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildi. Ancak baba Muammer Elhuveyş'in olayda mağdur olduğu belirtilerek hakkında takipsizlik kararı verildi. Araç sürücüsü Tamkaş önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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