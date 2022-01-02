Fatih'te can pazarı: Yangından kurtulmak için 2. katın penceresinden sarktı - Haberler
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Fatih'te can pazarı: Yangından kurtulmak için 2. katın penceresinden sarktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te can pazarı: Yangından kurtulmak için 2. katın penceresinden sarktıİSTANBUL İstanbul Fatih'te 5 katlı otelin ikinci katında yangın çıktı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te can pazarı: Yangından kurtulmak için 2. katın penceresinden sarktı

İSTANBUL İstanbul Fatih'te 5 katlı otelin ikinci katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katlara sıçrarken, binada mahsur kalan 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Fatih'te can pazarı: Yangından kurtulmak için 2. katın penceresinden sarktı

Fatih'te can pazarı: Yangından kurtulmak için 2. katın penceresinden sarktı

Fatih'te can pazarı: Yangından kurtulmak için 2. katın penceresinden sarktı

Fatih'te can pazarı: Yangından kurtulmak için 2. katın penceresinden sarktı

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