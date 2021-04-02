Son dakika haberleri: Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri otizme dikkati çekmek için ışıklandırıldı
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Son dakika haberleri: Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri otizme dikkati çekmek için ışıklandırıldı

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Son dakika haberleri: Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri otizme dikkati çekmek için ışıklandırıldı

Son dakika haberleri... Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi renkle aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi renkle aydınlatıldı.

Her yıl 2 Nisan'da otizmli bireylere dikkati çekmek amacıyla Otizm Farkındalık Günü kapsamında birçok etkinlik yapılıyor. Bu çerçevede, "Otizme Mavi Işık Yak" kampanyasının Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfının çağrısıyla FSM Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü maviye büründü.

Öte yandan, Sultanahmet Meydanı'nda görev yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de araçlarının mavi renkteki farlarını yakarak kampanyaya destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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