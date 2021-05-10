Son dakika haberleri: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kaza yapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kaza yapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kaza yapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Motosikletiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde seyrederken kaza yapan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Motosikletiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde seyrederken kaza yapan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu yakası istikametine seyreden bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen motosiklet yol üzerinde yaklaşık 200 metre sürüklenirken, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü ise yol kenarındaki bariyerlere savruldu.

Kazayı gören köprü koruma polis ekipleri, köprü üzerinde yol güvenliği için tedbir alırken, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, yapılan ilk incelemenin ardından morga götürülürken, motosikletin de yol üzerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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