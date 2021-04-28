Son dakika haberleri! Fatih Karagümrük'ün galibiyet hasreti 4 maça yükseldi
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Son dakika haberleri! Fatih Karagümrük'ün galibiyet hasreti 4 maça yükseldi

Son dakika haberleri! Fatih Karagümrük'ün galibiyet hasreti 4 maça yükseldi
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Süper Lig'in 38. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük'ün galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.

Süper Lig'in 38. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük'ün galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada 13. dakikada Eren Albayrak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen, 24. dakikada Borini'nin fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkaran kırmızı-siyahlı ekip, 34. dakikada Fredy'nin penaltıdan, 90+4. dakikada ise Amilton'un gollerine engel olamadı: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona ererken, Fatih Karagümrük'ün galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

İstanbul temsilcisi, 51 puanla 9. sırada yer aldı.

Fraport TAV Antalyaspor ligde 3 maç sonra puan aldı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 3 maç sonra puanla tanıştı.

Ligde üst üste 3 maç kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük karşısında bu sezon 16. beraberliğini aldı ve Sivasspor ile Süper Lig'in en çok berabere kalan ekibi oldu.

Fraport TAV Antalyaspor, 43 puanla 11. sırada bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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