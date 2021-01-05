Son dakika haberleri | Fatih Karagümrük, Norveçli Vegar Eggen Hedenstad'ın transferini açıkladı

Fatih Karagümrük Kulübü, Norveçli sağ bek Vegar Eggen Hedenstad'ın transferini açıkladı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, ikinci başkan Serkan Hurma'nın katıldığı törenle Hedenstad'ın sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Ülkesinin Stabaek takımındaki görevinin ardından Almanya'nın Freiburg ekibine transfer olan Hedenstad, ayrıca Alman kulüplerinden Braunschweig ve St. Pauli forması giydi.

Hedenstad, son olarak Norveç ekiplerinden Rosenborg'un kadrosunda yer aldı.

Bu arada Hedenstad'ın yanı sıra daha önce transferi açıklanan Andrea Bertolacci sağlık kontrolünden geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan