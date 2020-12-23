Son dakika haberleri | Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha Bertolacci'yi transfer etti
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Son dakika haberleri | Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha Bertolacci'yi transfer etti

23.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:06
Son dakika haberleri | Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha Bertolacci'yi transfer etti

Gelen son dakika haberine göre Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, İtalyan milli oyuncu Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattı.

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, İtalyan milli oyuncu Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, kulüp ikinci başkanı Serkan Hurma'nın Andrea Bertolacci'ye imza attırdığı belirtilerek, "Kariyerinde UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunan Bertolacci'ye Karagümrük forması altında başarılar dileriz." denildi.

Futbola altyapısından yetiştiği Roma'da başlayan Bertolacci, Lecce, Genoa, Milan ve Sampdoria kulüplerinde forma giydi.

Fatih Karagümrük, daha önce Emre Çolak ve Fabio Borini'yi transfer etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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