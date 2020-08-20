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Son dakika haberleri... Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Viviano'yu transfer etti

Bir son dakika haberine göre Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı.

Son dakika haberleri... Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Viviano'yu transfer etti
20.08.2020 23:33 | Son Güncelleme: 21.08.2020 00:27

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı.

İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, Fiorentina, İnter, Bologna, Palermo, Sampdoria, Arsenal, Sporting Lizbon gibi önemli takımlarda forma giymiş 34 yaşındaki file bekçisinin, yeni sezonda Fatih Karagümrük'ün kalesini koruyacağı belirtildi.

Bir dönem İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan Viviano'nun, Serie A tarihinin en fazla penaltı kurtaran 8. kalecisi olduğu kaydedildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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