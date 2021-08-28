Son dakika haberleri... Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisinin "Güçlü Lider, Güçlü Kadro ile İktidara Yürüyüş" programında konuştu Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afganistan'da barış ve kardeşliğin yeniden tesisi için Türkiye'ye büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afganistan'da barış ve kardeşliğin yeniden tesisi için Türkiye'ye büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Erbakan, partisince The Green Park Otel'de düzenlenen "Güçlü Lider, Güçlü Kadro ile İktidara Yürüyüş" programında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs salgınının dünyadaki bütün insanların aşılanması amacıyla ortaya atılmış bir araç olduğunu öne sürdü.

Erbakan, İçişleri Bakanlığının aşı olmayanlara düzenli olarak PCR testi uygulanması yönündeki genelgesinin iptali için gelecek hafta içinde Danıştaya başvuracaklarını açıkladı.

Memur ve emekli maaşlarına yapılan zamma da değinen Erbakan, zam oranlarının gerçek enflasyon rakamlarına uygun olmadığını savundu. Erbakan, iktidara gelmeleri halinde memur ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam yapacaklarını söyledi.

Fatih Erbakan, ABD'nin Müslüman ülkelere yönelik politikalarını eleştirerek, "Amerika, Müslüman ülkelerde iş birliği yaptığı unsurları zamanı gelince kullanıp çöp kutusuna atıyor. Afganistan'da dış güçlerin değil, Afgan halkının çıkarlarını önceleyen kucaklayıcı ve birleştirici adımların atılması, barış ve kardeşliğin yeniden tesisi için Türkiye'ye büyük sorumluluk düşüyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Kutbe