Son dakika haberleri | Fatih Erbakan: Acilen TSK öncülüğünde 'Barış Gücü' kurulmalı
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Son dakika haberleri | Fatih Erbakan: Acilen TSK öncülüğünde 'Barış Gücü' kurulmalı

Son dakika haberleri | Fatih Erbakan: Acilen TSK öncülüğünde 'Barış Gücü' kurulmalı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kudüs'e yapılan saldırıları sonlandırmak üzere acilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) öncülüğünde 'Barış Gücü' oluşturulmalıdır" dedi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kudüs'e yapılan saldırıları sonlandırmak üzere acilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) öncülüğünde 'Barış Gücü' oluşturulmalıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olaylarına dünyanın sessiz kaldığını ve harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Yapılan vahşetin planlı olduğunu belirten Erbakan, "Şu mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi resmen terör estiriyor. İsrail'in Gazze'ye yaptığı füze saldırılarında 9'u çocuk 20 kişi şehit oldu. Mescid-i Aksa'ya, Filistinli Müslümanlara yönelik şiddetli saldırılar 4 gündür devam ediyor. Dünya siyonizmi tarafından atılan bu adım karşısında 50 seneden beri ifade ettiğimiz gibi, tüm İslam alemi olarak yapmamız gereken boş laflar, sözlü kınamalar ve ağlayıp sızlanma yerine, mutlaka fiili adımlar atmak ve yaptırımlar ortaya koymaktır" diye konuştu.

'EN BÜYÜK DESTEĞİ VE KATILIMI TSK SAĞLAMALIDIR'Erbakan, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden silahsız sivillere gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Gün artık konuşma günü değil, icraat günüdür. İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye'nin çağrısıyla acil olarak tekrar toplanmalıdır. Filistin Devleti'nin talebiyle, Filistin Devleti'nin başkenti Kudüs'e yapılan saldırıları sonlandırmak üzere acilen TSK öncülüğünde bir barış gücü oluşturulmalıdır. Bağımsız devletlerin kendi topraklarına yabancı güçleri davet etmesi uluslararası bir haktır ve bu hak Filistin Devleti tarafından acilen kullanılmalıdır. Oluşturulacak Barış Gücü'ne en büyük desteği ve katılımı da TSK sağlamalıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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