Son dakika haberleri! Fatih Arda, Türkiye rekoru kırarak finale yükseldi

Dünya Kupalarında 9 kez finale çıkma başarısı gösteren milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, Türkiye'nin ülke olarak ilk kez katıldığı ve Norveç Vikersund'ta organize edilen uçuş rampası Dünya kupasında 183,5 metrelik atlayışıyla hem yeni Türkiye rekorunu kırdı hem de finale adını yazdıran ilk Türk sporcusu oldu. Milli kayakçı yarın TSİ 17.50'de finalde mücadele edecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor