Son dakika haberleri: Fas ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları "bölgesel konuları" görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Fas ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları "bölgesel konuları" görüştü

Son dakika haberleri: Fas ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları 'bölgesel konuları' görüştü
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konulara yönelik genel istişarelerde bulundu.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konulara yönelik genel istişarelerde bulundu.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Burita ve Bin Fehan'ın video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri görüşmede, iki ülke tarafından oluşturulacak özel ekiplerin ortak sektörlerin geliştirilmesi adına bir sonraki toplantıya kadar çalışma yapmaları kararı alındı.

Bölgesel konular üzerinde de istişarede bulunan iki bakan, ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının korunması ile Arap devletlerindeki sorunların barışçıl yöntemlerle ve dış müdahale olmadan çözülmesi gerektiği noktalarında hemfikir kaldı.

Fas Dışişleri Bakanı Burita, Suudi Arabistan'ın istikrarı, toprak bütünlüğü ve halkının güvenliğine ilişkin konularda bu ülke ile mutlak dayanışma içerisinde olduklarını dile getirirken, Yemen krizinin çözümü için de desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Buna karşılık Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan da Fas'a Batı Sahra'daki egemenlik hakları konusunda desteklerini yineledi.

Filistin sorununun da gündeme geldiği görüşmede, tarafların "barış görüşmelerinin uluslararası toplum tarafından kabul gören iki devletli çözüm çerçevesinde yeniden başlatılması" konusunda görüş birliğinde olduğu açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Altun Burak Sergen Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Fas ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları "bölgesel konuları" görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 19:10:23. #1.15#

title