Son dakika haberleri: Fas ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları "bölgesel konuları" görüştü

Son dakika haberine göre Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konulara yönelik genel istişarelerde bulundu.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konulara yönelik genel istişarelerde bulundu.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Burita ve Bin Fehan'ın video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri görüşmede, iki ülke tarafından oluşturulacak özel ekiplerin ortak sektörlerin geliştirilmesi adına bir sonraki toplantıya kadar çalışma yapmaları kararı alındı.

Bölgesel konular üzerinde de istişarede bulunan iki bakan, ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının korunması ile Arap devletlerindeki sorunların barışçıl yöntemlerle ve dış müdahale olmadan çözülmesi gerektiği noktalarında hemfikir kaldı.

Fas Dışişleri Bakanı Burita, Suudi Arabistan'ın istikrarı, toprak bütünlüğü ve halkının güvenliğine ilişkin konularda bu ülke ile mutlak dayanışma içerisinde olduklarını dile getirirken, Yemen krizinin çözümü için de desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Buna karşılık Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan da Fas'a Batı Sahra'daki egemenlik hakları konusunda desteklerini yineledi.

Filistin sorununun da gündeme geldiği görüşmede, tarafların "barış görüşmelerinin uluslararası toplum tarafından kabul gören iki devletli çözüm çerçevesinde yeniden başlatılması" konusunda görüş birliğinde olduğu açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık