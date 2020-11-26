Son dakika haberleri | Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Son dakika haberleri | Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

26.11.2020 23:39 | Son Güncelleme: 26.11.2020 23:42
Son dakika haberleri | Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 5 bin 619'a, Lübnan'da 974'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 5 bin 619'a, Lübnan'da 974'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 80 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 4 bin 178 kişinin enfekte olduğu, 5 bin 312 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 5 bin 619'a, vakaların 340 bin 684'e, hastalığı yenenlerin sayısının ise 289 bin 808'e çıktığı kaydedildi.

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Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 24 kişi daha hayatını kaybetti, 1859 yeni vaka tespit edildi, 916 kişi de iyileşti.

Toplam can kaybının 974'e, vakaların 122 bin 200'e yükseldiği ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 72 bin 152 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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