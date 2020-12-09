Son dakika haberleri! Fas, Ürdün, Bahreyn ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 6 bin 370'e, Ürdün'de 3 bin 162'ye, Umman'da 1454'e, Bahreyn'de 343'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 6 bin 370'e, Ürdün'de 3 bin 162'ye, Umman'da 1454'e, Bahreyn'de 343'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte virüs nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 900 yeni vaka tespit edildiği, 3 bin 450 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 6 bin 370'e, vaka sayısının 384 bin 88'e, hastalığı yenenlerin sayısının ise 337 bin 719'a çıktığı kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 62 kişinin enfekte olduğu ve tedavisi tamamlanan 5 bin 25 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 162'ye, vaka sayısının da 247 bin 131'e yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 197 bin 58 olduğu ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 211 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 1454'e, vaka sayısının da 125 bin 326'ya yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 116 bin 720 olduğu aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 183 yeni vaka kaydedildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 343'e, vaka sayısının da 88 bin 113'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup