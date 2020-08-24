Son dakika haberleri! Fas, Tunus ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ile vaka sayıları arttı
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Son dakika haberleri! Fas, Tunus ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ile vaka sayıları arttı

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 30, Tunus'ta 3, Ürdün'de ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri! Fas, Tunus ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ile vaka sayıları arttı
24.08.2020 03:35 | Son Güncelleme: 24.08.2020 03:38

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 30, Tunus'ta 3, Ürdün'de ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 30 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 888'e çıktığı belirtildi.

Ülkede 1537 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 52 bin 349'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 36 bin 343 olduğu aktarıldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 80 kişinin enfekte olduğunu açıkladı.

Son veriler ışığında toplam can kaybının 71'e, vaka sayısının 2 bin 818'e, iyileşenlerin sayısının 1443'e yükseldiği ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiğini, 33 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, ülkede yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye, toplam vaka sayısının 1609'a yükseldiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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