Son dakika haberleri! Fas, Tunus ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ile vaka sayıları arttı Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 30, Tunus'ta 3, Ürdün'de ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 30, Tunus'ta 3, Ürdün'de ise 1 kişi hayatını kaybetti. Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 30 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 888'e çıktığı belirtildi. Ülkede 1537 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 52 bin 349'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 36 bin 343 olduğu aktarıldı. Tunus Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 80 kişinin enfekte olduğunu açıkladı. Son veriler ışığında toplam can kaybının 71'e, vaka sayısının 2 bin 818'e, iyileşenlerin sayısının 1443'e yükseldiği ifade edildi. Ürdün Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiğini, 33 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, ülkede yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye, toplam vaka sayısının 1609'a yükseldiği kaydedildi. Kaynak: AA