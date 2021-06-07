Son dakika haberleri: Fas'ta "Afrika Aslanı 2021" askeri tatbikatı başladı
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Son dakika haberleri: Fas'ta "Afrika Aslanı 2021" askeri tatbikatı başladı

Son dakika haberleri: Fas'ta 'Afrika Aslanı 2021' askeri tatbikatı başladı
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Afrika kıtasının en büyük askeri tatbikatı olarak kabul edilen Afrika Aslanı'nın, bu yıl 3 kıtadan 9 ülkenin katılımıyla Fas'ın Agadir kentinde başladığı duyuruldu.

Afrika kıtasının en büyük askeri tatbikatı olarak kabul edilen Afrika Aslanı'nın, bu yıl 3 kıtadan 9 ülkenin katılımıyla Fas'ın Agadir kentinde başladığı duyuruldu.

Fas'ın resmi ajansı MAP'ın haberine göre, askeri tatbikatın başlatılma talimatı Fas Kralı 6'ncı Muhammed tarafından verildi.

Bu yıl ABD, İngiltere, Brezilya, Kanada, Tunus, Senegal, Hollanda ve İtalya'nın katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta NATO ve 30 ülkeden askeri gözlemcilerin de hazır bulunduğu kaydedildi.

18 Haziran'a kadar devam edeceği belirtilen tatbikatın, ülkenin orta kısmındaki Agadir, Tantan ve Tafravut'un yanı sıra kuzeyde bulunan Tifnit ve Kuneytra kentleri ile Batı Sahra'nın Mahbes bölgesini de kapsadığı belirtildi.

Haberde, tatbikatın ortak güçlerin beraber hareket edebilme kabiliyetinin artırılması, siber saldırılara karşı koyma, deniz güvenliği, hava savunması ve yakıt ikmali eğitimlerini içerdiği aktarıldı.

İlki 2007 yılında Fas ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından yapılan ortak operasyon, ilerleyen yıllarda Avrupa ve Afrika'dan çeşitli ülkelerin de katılımıyla geleneksellik kazanmıştı.

Afrika Aslanı askeri tatbikatı, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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