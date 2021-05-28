Son dakika haberleri... Fas Meclisindeki partiler, İspanya'nın Batı Sahra meselesindeki tutumuna tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri... Fas Meclisindeki partiler, İspanya'nın Batı Sahra meselesindeki tutumuna tepki gösterdi

Son dakika haberleri... Fas Meclisindeki partiler, İspanya'nın Batı Sahra meselesindeki tutumuna tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Fas Meclisindeki partiler, İspanya'nın Batı Sahra meselesindeki tutumunun, Fas'ın toprak bütünlüğünü koruma çabalarına aykırı olduğunu bildirdi.

Fas Meclisindeki partiler, İspanya'nın Batı Sahra meselesindeki tutumunun, Fas'ın toprak bütünlüğünü koruma çabalarına aykırı olduğunu bildirdi.

İspanya'nın ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi ülkeye kabul etmesiyle Rabat-Madrid arasında patlak veren diplomatik kriz, Fas gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Başbakan Sadeddin el-Osmani'nin Mecliste temsil edilen 9 partinin genel sekreterleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından hükümetten konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre partiler, Madrid yönetiminin, sorun çıkarma ve Fas'ın toprak bütünlüğünü koruma çabalarına muhalif hareket etme isteği içinde olduğunu ve böylelikle iki ülke arasındaki güveni sarstığını ve karşılıklı saygıyı ihlal ettiği görüşünü aktardı.

Gali'nin İspanya'ya kabul edilmesinin krizin gerçek sebebini teşkil ettiği belirtilen açıklamada, İspanya'nın tutumunun, Fas'ta ulusal düzeyde ehemmiyet arz eden Batı Sahra davasına zarar vermeyi hedeflediği kaydedildi.

İspanya ile Fas arasındaki diplomatik kriz

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19'dan dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İki ülke arasındaki diplomatik kriz, Gali'nin İspanya'ya gelişi ve ardından Fas'tan İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akınıyla daha da derinleşmişti.

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'de başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek iki günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Fas Meclisindeki partiler, İspanya'nın Batı Sahra meselesindeki tutumuna tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 04:32:46. #1.13#

title