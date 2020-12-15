Son dakika haberleri! Fas Kralı 6. Muhammed, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a "acil şifa" diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Fas Kralı 6. Muhammed, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a "acil şifa" diledi

15.12.2020 05:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 05:14
Son dakika haberleri! Fas Kralı 6. Muhammed, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a

Son dakika gündem haberi... Fas Kralı 6. Muhammed, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve bir süredir tedavi altında olan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a "acil şifa" mesajı gönderdi.

Fas Kralı 6. Muhammed, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve bir süredir tedavi altında olan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a "acil şifa" mesajı gönderdi.

Fas'ın resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Kral 6. Muhammed, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a hitaben, "sağlık durumunuzun iyiye gittiğini duymaktan büyük memnuniyet duydum. En kısa sürede sağlınıza kavuşmanız için Allah'a duacıyım." ifadelerini kullandı.

Kovid 19 tedavisi için bir süredir Almanya'da bulunan 75 yaşındaki Tebbun'un, hastalığı atlattığı ve birkaç hafta içerisinde ülkesine döneceği açıklanmıştı.

Fas ile Cezayir arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

İki ülke arasında hala "soğuk" seyreden ilişkilerdeki anlaşmazlıkların temelinde, Fas'ın Batı Sahra sorunu yatıyor. Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de, komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Marakeş kentinde düzenlenen terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir, Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

Cezayir, Fas'ın zaman zaman yaptığı sınır kapısını açma çağrılarına olumlu cevap vermedi. Cezayir Dışişleri Bakanlığından 2013'te yapılan açıklamada, sınır kapısını açmak için bazı şartlar öne sürüldü.

Bu şartlar, "Fas'ta Cezayir aleyhine resmi ve gayriresmi karalama kampanyasına son verme, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için etkin iş birliği yapma, Cezayir'in Batı Sahra konusundaki tutumuna saygı gösterme ve uluslararası kanunlara uygun şekilde çözüm üretme" olarak sıralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

İlgili Haberler

- Fas Kralı 6. Muhammed'in fotoğrafları İsrail'in sokaklarına asıldı
- Fas Kralı 6. Muhammed'in fotoğrafları İsrail'in sokaklarına asıldı
Son dakika haberleri | Muğla ve 3 ilçesindeki kaçakçılık operasyonlarında, 6 tutuklama
Son dakika haberleri | Muğla ve 3 ilçesindeki kaçakçılık operasyonlarında, 6 tutuklama
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Ayşegül Yıldız Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Mauricio Lemos Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 İzmir Çocuk Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Fas Kralı 6. Muhammed, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a "acil şifa" diledi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 05:15:13. #1.15#
title