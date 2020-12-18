Son dakika haberleri: Fas'ın Kazablanka vilayeti ve çevresinde koronavirüs kısıtlamaları tekrar uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Fas'ın Kazablanka vilayeti ve çevresinde koronavirüs kısıtlamaları tekrar uzatıldı

18.12.2020 21:33 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:36
Son dakika haberleri: Fas'ın Kazablanka vilayeti ve çevresinde koronavirüs kısıtlamaları tekrar uzatıldı

Son dakika haberler: Fas'ın Kazablanka vilayeti ve çevre bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında devam etmekte olan kısıtlamalar bir ay süreyle uzatıldı.

Fas'ın Kazablanka vilayeti ve çevre bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında devam etmekte olan kısıtlamalar bir ay süreyle uzatıldı.

Fas'ın resmi haber ajansı MAP'ın haberinde, hükümetin kısıtlamalarının, 20 Aralık saat 21: 00 itibariyle başlayacağı ve Kazablanka ile etrafındaki Navasır, Medyune, Burşid bin Süleyman ve Muhammedi'ye kentlerinde uygulanacağı duyuruldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında halen devam eden başlıca uygulamalar, saat 21: 00 ile 06: 00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması, restoran ve kafelerin 20: 00'de kapatılması ve bölgeye giriş çıkışların yerel yönetim iznine tabi tutulmasını kapsıyor.

Fas hükümeti, söz konusu bölgelerde ilk önce 23 Ekim'de kısıtlamalara başlamış, 23 Kasım'da ise kararı tekrar uzatmıştı.

Kazablanka ve çevre bölgeleri, Fas'ta Kovid-19 vakalarının en yüksel olduğu kesimler arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Karar Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Fas'ın Kazablanka vilayeti ve çevresinde koronavirüs kısıtlamaları tekrar uzatıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 21:39:10. #1.15#
title