Son dakika haberleri: Fas Başbakanı Osmani'den "başkenti Doğu Kudüs" olan bir Filistin devleti vurgusu
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Son dakika haberleri: Fas Başbakanı Osmani'den "başkenti Doğu Kudüs" olan bir Filistin devleti vurgusu

Son dakika haberleri: Fas Başbakanı Osmani'den 'başkenti Doğu Kudüs' olan bir Filistin devleti vurgusu
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Gazze direnişinin zaferi nedeniyle tebrik mektubu gönderdi.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Gazze direnişinin zaferi nedeniyle tebrik mektubu gönderdi.

Fas yerel medyasında yer alan haberlere göre, Osmani gönderdiği tebrik mektubunda, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması için Filistin halkına verdiği destek konusunda kararlılığını yineledi.

Osmani, Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri sıfatıyla gönderdiği mektupta, Filistin halkının direnişin ardından elde ettiği zaferi kutladı.

Filistin davasının savunucuları arasında ön saflarda yer alacağını belirten Osmani, Filistinlilerin topraklarını özgürleştirme ve başkenti Doğu Kudüs olan kendi bağımsız devletlerini kurma çabalarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı 11 gün süren saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 243 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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