Son dakika haberleri! Fas, Almanya'nın Rabat Büyükelçisi Zohur el-Alavi'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Son dakika gündem haberi... Fas, Almanya'nın Rabat Büyükelçisi Zohur el-Alavi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Batı Sahra meselesindeki olumsuz yaklaşımı ve Libya konusunda dışlayıcı tutumu nedeniyle tepkisini gösterdi.

Fas, Almanya'nın Rabat Büyükelçisi Zohur el-Alavi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Batı Sahra meselesindeki olumsuz yaklaşımı ve Libya konusunda dışlayıcı tutumu nedeniyle tepkisini gösterdi.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Almanya, Fas Krallığının çıkarlarına karşı açıkça düşmanca bir tutum içerisindedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğinin ABD tarafından tanınmasının ardından, Almanya'nın bu konuda "olumsuz bir tutum" takındığı belirtildi.

Fas'ın Libya meselesinde oynadığı bölgesel role yönelik "sürekli ve amansız bir mücadele" edildiği vurgulanan açıklamada, "Fas, Berlin'de olduğu gibi Libya hakkındaki bölgesel görüşmelerden dışlanmaya çalışılmaktadır." ifadeleri kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Alman yetkililerin Fas güvenlik kaynaklarından aldığı "önemli bilgileri" eski bir terör suçlusuna verdiği aktarılırken, ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan 2 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın Rabat Büyükelçiliği'yle ilişkilerin "hayati meselelerle ilgili görüş ayrılığı" nedeniyle kesildiği duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup