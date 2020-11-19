Son dakika haberleri! FAS: ABD'nin Kuzey Dakota eyaleti dünyada Kovid-19'dan en çok ölümün yaşandığı yer
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Son dakika haberleri! FAS: ABD'nin Kuzey Dakota eyaleti dünyada Kovid-19'dan en çok ölümün yaşandığı yer

19.11.2020 01:29 | Son Güncelleme: 19.11.2020 01:32
Son dakika haberleri! FAS: ABD'nin Kuzey Dakota eyaleti dünyada Kovid-19'dan en çok ölümün yaşandığı yer

Son dakika haberleri: NEW ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili yapılan bir araştırmada dünyanın en yüksek ölüm oranına sahip bölgesi olduğu ortaya çıktı.

NEW ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili yapılan bir araştırmada dünyanın en yüksek ölüm oranına sahip bölgesi olduğu ortaya çıktı.

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS) tarafından yapılan araştırmada, ülkede uzun zamandır Kovid-19 pozitif vakalarında birinci sırada yer alan Kuzey Dakota'nın dünyada virüs salgınından en çok ölümün yaşandığı yer olduğu bilgisi paylaşıldı.

FAS analizine göre, geçen ay Kovid-19 küresel ölüm listesinde ilk sıraya yerleşen Kuzey Dakota'da son bir haftada 1 milyonda 18,2 ve Güney Dakota da ise aynı ölçekte 17,4 ölüm gerçekleşti.

Araştırma raporunda, Kuzey Dakota'nın komşu eyaleti Güney Dakota'nın da Kovid-19 ölümlerinde dünyada en yüksek orana sahip 3. bölge olduğu belirtildi.

En düşük maske kullanma oranına sahip Dakota eyaletleri ayrıca ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre kişi başına düşen en yüksek Kovid-19 pozitif vaka oranında ülkenin ilk iki eyaleti konumunda.

Bununla birlikte, Kuzey Dakota'da salgının başından bu yana maske yasağını geçen haftadan bu yana uygulanmaya başlarken Güney Dakota Valisi Kristi Noem'in Kovid-19'dan korunmak için maske zorunluluğuna karşı çıktığı ve maskenin salgının önlenmesine yararı olup olmadığını sorguladığı yönünde haberler Amerikan basınında yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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