Son dakika haberleri: Faiz kararı sonrası dolar sert düştü
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Son dakika haberleri: Faiz kararı sonrası dolar sert düştü

18.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:26
Son dakika haberleri: Faiz kararı sonrası dolar sert düştü

Edinilen son dakika haberine göre Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından döviz kurlarında sert düşüş yaşandı.

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından döviz kurlarında sert düşüş yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmesinin ardından dolar, TL karşısında sert düşüş yaşadı. Kararın açıklanmasıyla dolar/TL yüzde 2'yi aşan gerilemeye girdi. Güne 7,50 seviyesinde başlayan parite, 7,33'e kadar çekildi. Euro/TL paritesi de faiz kararının açıklanmasının ardından benzer bir seyir sergileyerek, 8,78'e çekildi.

Merkez Bankası, Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 200 baz puan artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmesine karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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