Faiz kararı sonrası dolar sert düştü
19.11.2020 14:14 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:20
Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrasında dolar/TL yüzde 3'e yakın gerileme kaydetti.
Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrasında dolar/TL yüzde 3'e yakın gerileme kaydetti.
Merkez Bankası politika faizini 4,75 puan artırarak, yüzde 15'e yükseltti. Faiz kararı piyasada olumlu etkiyle karşılaştı. Dolar/TL karar açıklanmadan önce 7,70 seviyelerindeydi, faiz artırımı sonrası parite yüzde 3'e yakın düşüşle 7,50'e geriledi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı