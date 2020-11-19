Faiz kararı sonrası dolar sert düştü
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Faiz kararı sonrası dolar sert düştü

19.11.2020 14:14 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:20
Faiz kararı sonrası dolar sert düştü

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrasında dolar/TL yüzde 3'e yakın gerileme kaydetti.

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrasında dolar/TL yüzde 3'e yakın gerileme kaydetti.

Merkez Bankası politika faizini 4,75 puan artırarak, yüzde 15'e yükseltti. Faiz kararı piyasada olumlu etkiyle karşılaştı. Dolar/TL karar açıklanmadan önce 7,70 seviyelerindeydi, faiz artırımı sonrası parite yüzde 3'e yakın düşüşle 7,50'e geriledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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