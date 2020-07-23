Son dakika haberleri | Fadıloğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı kutlaması
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Son dakika haberleri | Fadıloğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı kutlaması

Gelen son dakika haberine göre Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Son dakika haberleri | Fadıloğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı kutlaması
23.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:29

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında basının önemine vurgu yapan Fadıloğlu, tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladığı mesajında, "Halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın mensupları ve basın kuruluşları, çok önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Farklı görüş, düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basınımızın önemli görevler üstlendiği çok önemli bir gerçektir. Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarımızın; etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması, demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Basın, ülke olarak gelişmemizin, kalkınmamızın, güçlenmemizin ve hedeflerimize ulaşmanın en önemli kurumlarından biridir. Çünkü basın, ülkemizde olup biten her şeyi kamuoyumuzun gündemine taşıyarak toplumsal aydınlanmamıza ve demokrasimizin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Yine her türlü gündemi, ülkemizin hedefleri doğrultusunda, milletimizin duygu, beklenti ve ihtiyaçlarını uluslararası alana taşıma noktasında çok büyük bir sorumluluk üstlenmekte ve 7/24 bu sorumluluğu yerine getirmektedir. Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Basının demokrasinin vazgeçilmezi olduğu gerçeğini, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde yaşanan menfur darbe girişimi sırasında bir kez daha idrak etmiştik. Demokrasiye, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiren yerel ve ulusal tüm basın kuruluşlarına ve mensuplarına bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin menfaatlerini ve kamu düzeninin korunmasını göz ardı etmeden, her türlü zor şartlar altında gelişen olayların kamuoyuna duyurulması, halkın bilgilendirilmesi ve aydınlatılması görevini yerine getiren, değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükler kapsamında objektif bakış açısı ile son derece önemli bir görev üstlenen tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor ediyorum. Tüm basın mensuplarımızın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı gönülden kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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