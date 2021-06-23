Son dakika haberleri | Facebook'un Myanmar'da askeri yönetimi destekleyen içerikleri kullanıcılara tavsiye ettiği öğrenildi
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Son dakika haberleri | Facebook'un Myanmar'da askeri yönetimi destekleyen içerikleri kullanıcılara tavsiye ettiği öğrenildi

Son dakika haberleri | Facebook'un Myanmar'da askeri yönetimi destekleyen içerikleri kullanıcılara tavsiye ettiği öğrenildi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KUALA Sosyal medya platformu Facebook'un, Myanmar'da askeri darbe ve ordunun darbe karşıtlarına yönelik şiddet eylemlerini destekleyen içerikleri kullanıcılara tavsiye ederek desteklediği belirtildi.

KUALA Sosyal medya platformu Facebook'un, Myanmar'da askeri darbe ve ordunun darbe karşıtlarına yönelik şiddet eylemlerini destekleyen içerikleri kullanıcılara tavsiye ederek desteklediği belirtildi.

Sivil toplum kuruluşu Global Witness tarafından yapılan araştırmada, Facebook'un kullanıcılara içerik tavsiye etme algoritmasında, yayın politikasıyla çelişen birtakım paylaşımlara rastlandı.

Myanmar ordusu yanlılarının açtığı ve Facebook'un yayın ilkelerini ihlal etmeyen bir sayfayı beğenen araştırmacılar, bu sayfayı beğendikten sonra uygulamanın "tavsiye edilenler" kısmında, şiddeti teşvik eden paylaşımların bulunduğu darbe yanlılarına ait sayfaların gözüktüğünü tespit etti.

Bu sayfalardan bir tanesinde, darbe karşıtı genç bir kadının arananlar listesinde olduğu ve ölü ya da canlı yakalayana 10 milyon dolar ödül verileceğini ifade eden paylaşımın yer aldığı açıklandı.

Facebook'un tavsiye ettiği diğer ordu yanlısı sayfalarda da darbe karşıtlarına ölüm tehdidi ve protestoculara yönelik şiddeti övücü ifadeler içeren paylaşımların yapıldığı kaydedildi.

Global Witness, Facebook'un içerik tavsiye etme algoritmasının platformun yayın politikalarına uygunluk içermediğini öne sürerek platformda tavsiye edilen içeriklerin de ayrıca denetlenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Facebook yönetimi 25 Şubat'taki açıklamasında, Myanmar ordusuna ait hesapları kaldırdıklarını açıklamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yaşanması ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 877 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkilileri askeri mahkemede yargılanmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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