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Son dakika haberleri... FABRİKADAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi: Antalya OSB'de fabrika yangını (5)Antalya'ya 30 kilometre uzaklıktaki Organize Sanayi Bölgesi'nin 2'nci kısmındaki soğuk hava deposu üretim tesisinde sabah 08.15'te başlayan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Son dakika haberleri... FABRİKADAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
19.08.2020 11:56 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:07

Antalya OSB'de fabrika yangını (5)

Antalya'ya 30 kilometre uzaklıktaki Organize Sanayi Bölgesi'nin 2'nci kısmındaki soğuk hava deposu üretim tesisinde sabah 08.15'te başlayan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. 

Toplamda 17 dönümü kapalı olmak üzere 26 dönüm arazi üzerine kurulu tesisin elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle depo kısmından başlayan yangına ilk müdahaleyi 50 metre uzaklıktaki OSB itfaiye istasyonundan çok sayıda araç ve itfaiye ekibi yaptı. İtfaiye ekiplerinişn müdahalesiyle yangın fabrikanın ana binasına ulaşmadan kontrol altına alındı. Çatı kısmındaki izolasyon malzemesinin yanıp çatının çökmesiyle birlikte depolanan stok ürünler de alev aldı. Yangına OSB itfaiyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20'nin üzerinde ekiple karadan ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle havadan müdahale edildi. Henüz mesai başlamadığı için içeride hiçbir çalışanının olmaması olası bir facianın önüne geçti. Fabrikada mesai saatleri içerisinde yaklaşık 100 kişinin çalıştığı öğrenildi.

3 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken işletmede büyük oranda maddi zarar meydana geldi. Fabrika sahibi Can Hakan Karaca da söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Karaca, koronavirüs tedbirlerine rağmen üretimi zorda olsa devam ettirdiklerini, ancak çıkan yangınla bir anda her şeyi kaybettiklerini ifade etti. Üretimi 2-3 aylığına mecburen durduracaklarını kaydeden Karaca, birkaç ay içerisinde her şeyi yeniden yapacaklarını söyledi.Karaca, zarar tespitiyle ilgili sigortanın çalışma yapacağını ve sonrasında netleşeceğini de sözlerine ekledi.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR)

HABER ANTALYA,


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Kaynak: DHA

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