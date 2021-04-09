Son dakika haberleri | Fabrikadaki yangın akıllı buhar sistemi ile söndürüldü
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Son dakika haberleri | Fabrikadaki yangın akıllı buhar sistemi ile söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Fabrikadaki yangın akıllı buhar sistemi ile söndürüldü

Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Bacadan çıkan yangın, itfaiye ekipleri gelene kadar akıllı buhar sistemiyle söndürüldü.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Caddede yangın çıktı. Bir tekstil fabrikasının bacasından yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar fabrikada bulunan akıllı buhar sistemi devreye girerek yangını büyümeden söndürdü. Yangın gerine gelen gelen itfaiye ekipleri ise her ihtimale karşı çatı ve fabrikanın içerisini kontrol etti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Son dakika haberleri | Fabrikadaki yangın akıllı buhar sistemi ile söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:02:12. #1.14#
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