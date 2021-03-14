Son dakika haberleri! Fabrikada fenalaşan adam hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de fabrikada çalışırken fenalaşan bir şahıs hayatını kaybetti.

Kayseri'de fabrikada çalışırken fenalaşan bir şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikada meydana gelen olayda, Mehmet İ.(55) çalışırken fenalaşarak yere yığıldı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Mehmet İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı