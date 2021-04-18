Son dakika haberleri... F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde kazanan Verstappen
Gelen son dakika haberlerine göre Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2'nci ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'sinde, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2'nci ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'sinde, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.
Sezonun ikinci yarışı İtalya İmola'daki 4 bin 959 metrelik Autodromo Enzo e Dino Ferrari Pisti'nde 63 tur üzerinden gerçekleştirildi. Red Bull Racing Honda takımının pilotu Max Verstappen, yarışı birinci bitirerek sezonun ilk, kariyerinin ise 11'inci birinciliğine ulaştı.Mercedes'ten Lewis Hamilton, 22 saniye farkla 2'nci, Hamilton'dan 1.7 saniye sonra bitiş çizgisini geçen McLaren-Mercedes sürücüsü Lando Norris ise 3'üncü oldu.
Sezonun 3. yarışı Portekiz Grand Prix'si, 2 Mayıs'ta yapılacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı