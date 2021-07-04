Son dakika haberleri: Ezine'de çöplükte yangın; havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı (2)

Edinilen son dakika haberine göre YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alıdı.