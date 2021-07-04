Son dakika haberleri: Ezine'de çöplükte yangın; havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı (2)
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Son dakika haberleri: Ezine'de çöplükte yangın; havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı (2)

Son dakika haberleri: Ezine'de çöplükte yangın; havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alıdı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI 

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alıdı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. 

ÇANAKKALE, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: Ezine'de çöplükte yangın; havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı (2) - Haberler
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