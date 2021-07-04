Son dakika haberleri: Ezine'de çöplükte yangın; havadan ve karadan müdahale ediliyor
Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde çöplükte yangın çıktı.
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde çöplükte yangın çıktı. Yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale ediliyor.
- Çanakkale
Yangın, saat 13.00 sıralarında Ezine ilçesindeki çöplükte henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevlere Çanakkale, Bayramiç ve Çan orman işletme müdürlüklerinden ekipler karadan, 3 helikopter de havadan müdahale etti. 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer, 5 teknik personel, 3 yangın söndürme helikopteri, 3 hizmet aracı, 3 trayler, 2 itfaiye olmak üzere toplam 62 personelle söndürme çalışmaları devam ediyor.
- Çanakkale
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Güngördü