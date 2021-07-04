Son dakika haberleri: Ezine'de çöplükte yangın; havadan ve karadan müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Ezine'de çöplükte yangın; havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberleri: Ezine'de çöplükte yangın; havadan ve karadan müdahale ediliyor
Demirören Haber Ajansı / Erol Güngördü - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde çöplükte yangın çıktı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde çöplükte yangın çıktı. Yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Ezine ilçesindeki çöplükte henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevlere Çanakkale, Bayramiç ve Çan orman işletme müdürlüklerinden ekipler karadan, 3 helikopter de havadan müdahale etti. 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer, 5 teknik personel, 3 yangın söndürme helikopteri, 3 hizmet aracı, 3 trayler, 2 itfaiye olmak üzere toplam 62 personelle söndürme çalışmaları devam ediyor.


- Çanakkale
Son dakika haberleri: Ezine'de çöplükte yangın; havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberleri: Ezine'de çöplükte yangın; havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Güngördü

Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki yangın kontrol altına alınamıyor
Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki yangın kontrol altına alınamıyor
Lübnan'ın El-Meyadin televizyonu: Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrail gemisinde yangın çıktı
Lübnan'ın El-Meyadin televizyonu: Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrail gemisinde yangın çıktı
Düğün yolunda büyük panik! Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı
Düğün yolunda büyük panik! Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Mehmet Kasapoğlu
Magazin Ayşegül Çınar İbrahim Selim Armağan Çağlayan Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Diego Costa Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Ezine'de çöplükte yangın; havadan ve karadan müdahale ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 16:10:41. #1.16#

title