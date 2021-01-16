Son dakika haberleri | Ezine'de bir köyün karantina süresi uzatıldı
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Son dakika haberleri | Ezine'de bir köyün karantina süresi uzatıldı

16.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:30
Son dakika haberleri | Ezine'de bir köyün karantina süresi uzatıldı

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pazarköy'de 5 Ocak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan karantina uygulaması 10 gün daha uzatıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pazarköy'de 5 Ocak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan karantina uygulaması 10 gün daha uzatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Pazarköy köyünde vakaların yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 5 Ocak'ta alınan karantina süresinin 10 gün uzatılmasına karar verildi.

Kaymakam Uzan, toplantı sonrası gazetecilere salgının yayılımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uyulması noktasında oldukça hassas davrandıklarını anlattı.

Salgınla mücadeleye ilişkin kararların titizlikle uygulandığını belirten Uzan, "Tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek evde kalmalarını, ev ziyareti yapmamalarını, yetkililerin direktiflerine ve kurul tarafından alınan kararlara muntazaman uymalarını bekliyoruz. Kaymakamlığımız ve Vefa Sosyal Destek Grubumuz ile karantina sürecinde vatandaşlarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında her an yanlarında olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

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