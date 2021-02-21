Son dakika haberleri: Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'e ait çiftlik evi kurşunlandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evinin kurşunlanmasına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Yüksel'in, ilçeye bağlı Kızılköy köyünde bulunan çiftlik evinin gece yarısı kurşunlanmasının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede eve 2 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Olay sırasında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli G.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayramiç yolu üzerindeki sürekli ikamet etmediğimiz konutumuza, bir maddenin etkisiyle yapmış olabileceği düşünülen kişi tarafından silah ile rastgele ateş edilmiş, bunun sonucunda 2 kurşun, konutumuza isabet etmiştir. Herhangi bir şahsi veya siyasi olduğunu düşünmediğimiz, maddenin etkisiyle yapmış olabileceği düşünülen şahıs, cumhuriyet savcımızın talimatıyla güvenlik güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış, konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü