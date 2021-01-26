Eyüpsultan'daki dehşet: Önce ağabeyini sonra annesini öldürmüş

Eyüpsultan, annesi ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdükten sonra elleri ve ayaklarını bağlayan kafalarına da poşet geçiren Uğur Biroğlu, cinayet büro amirliğinde sorgulanıyor.

Eyüpsultan, annesi ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdükten sonra elleri ve ayaklarını bağlayan kafalarına da poşet geçiren Uğur Biroğlu, cinayet büro amirliğinde sorgulanıyor. Emniyet Müdürlüğü binasına girerken konuşan Uğur Biroğlu, "Akşamları eve geldiğimde uyuşturucu kullandıklarını gösteren emareler görüyordum" dedi.

Teslim olduktan sonra cinayetle ilgili sorgulanmak için Gayrettepe'de bulunan cinayet büro amirliğine getirilen Uğur Biroğlu, "Eve geldiğimde tuvalette yarım içilmiş uyuşturucu maddeler buluyordum. Annem ve ağabeyim uyuşturucu kullanıyorlardı sanırım" diye konuştu.

Şüphelinin olayla ilgili sorgulanmaya başlandı. Polis, şüphelinin önce ağabeyini öldürdüğü ardından eve gelen annesini de bıçakladığını tespit etti. Uğur Biroğlu'nun daha sonra cesetlerin elleri ve ayaklarını koli bandıyla sardığı, ardından başlarına poşet geçirdiği tespit edildi. Şüphelinin cesetlerle birlikte sabahı beklediği ardından polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Biroğlu'nun, sorgusunun ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER