Son dakika haber... Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı Eyüpsultan,TRAFIK KAZASI,

Son dakika haberi... Eyüpsultan'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu İhsaniye mevkisinde seyir halindeki 34 AS 7182 plakalı otomobil, aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkarak emniyet şeridinde bekleyen yabancı plakalı araca arkadan çarptı. Bu araç da yine emniyet şeridinde bekleyen 34 EHM 665 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 34 AS 7182 plakalı aracın sürücüsü ve araçtaki 3 kişi yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye sevk edilirken, diğer yaralılar da çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan