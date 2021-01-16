Son dakika! Eyüpsultan'da trafik magandasının 'drift' yaptığı anlar kamerada
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Son dakika! Eyüpsultan'da trafik magandasının 'drift' yaptığı anlar kamerada

16.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:06
Son dakika! Eyüpsultan'da trafik magandasının 'drift' yaptığı anlar kamerada

Son dakika habere göre Eyüpsultan'da bir kişinin, farklı noktalarda drift yaparak trafiği tehlikeye attığı anlar hem kendi, hem de videosunu çekmesini istediği vatandaşların kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan'da bir kişinin, farklı noktalarda drift yaparak trafiği tehlikeye attığı anlar hem kendi, hem de videosunu çekmesini istediği vatandaşların kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan'ın Kemerburgaz ve Göktürk mevkilerinde trafik magandasının vatandaşların canını hiçe sayarak drift yaptığı anlar kameraya yansıdı. Sürücü, sabah ve akşam saatlerinde farklı adreslerde 06 BOV 950 plakalı otomobiliyle cadde ve kavşaklarda drift yaptığı anları arkadaşlarına çektirdi. Aynı zamanda kendi kamerasıyla da trafiği tehlikeye attığı anları kaydeden kişi, bu görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.


- İstanbul
Son dakika! Eyüpsultan'da trafik magandasının 'drift' yaptığı anlar kamerada
Son dakika! Eyüpsultan'da trafik magandasının 'drift' yaptığı anlar kamerada
Son dakika! Eyüpsultan'da trafik magandasının 'drift' yaptığı anlar kamerada
Son dakika! Eyüpsultan'da trafik magandasının 'drift' yaptığı anlar kamerada
Son dakika! Eyüpsultan'da trafik magandasının 'drift' yaptığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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