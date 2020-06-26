Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da trafik kazası: 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre Eyüpsultan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

26.06.2020 00:59 | Son Güncelleme: 26.06.2020 01:04

Eyüpsultan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Vatan Caddesi'nden Bayrampaşa istikametinde seyir halindeki, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 CLG 894 plakalı otomobille 34 BLL 568 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan 34 BLL 568 plakalı aracın içinde bir kişi sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışmaların ardından takla atan araç içerisinde sıkışan yaralıyı çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle aynı istikamette trafiğe kapatılan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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