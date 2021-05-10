EYÜPSULTAN'DA PATLAYIP ATEŞ SAÇAN ELEKTRİK KABLOLARI MAHALLELİYİ KORKUTTU

EYÜPSULTAN'da kopan elektrik kablolarındaki patlama ve alevler mahalleliyi korkuttu.

EYÜPSULTAN'da kopan elektrik kablolarındaki patlama ve alevler mahalleliyi korkuttu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan Pirinçci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda gece saatlerinde kopan ve patlayarak yanmaya başlayan elektrik telleri mahalleliyi korkuttu. Zaman zaman yüksek sesli ve ışık saçarak patlayan elektrik telleri bütün caddeyi aydınlattı. Mahallelinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, patlayan elektrik kablolarına müdahale ederek söndürdü. Patlamanın neden kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı