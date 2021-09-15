Son dakika gündem: Eyüpsultan'da musluk atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da musluk atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eyüpsultan'da musluk atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Topçular Mahallesi Karakol Sokak'taki 3 katlı musluk atölyesinin havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.