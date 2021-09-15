Son dakika gündem: Eyüpsultan'da musluk atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika gündem: Eyüpsultan'da musluk atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da musluk atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eyüpsultan'da musluk atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Topçular Mahallesi Karakol Sokak'taki 3 katlı musluk atölyesinin havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika gündem: Eyüpsultan'da musluk atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Eyüpsultan'da musluk atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Eyüpsultan'da musluk atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Eyüpsultan'da musluk atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: Eyüpsultan'da musluk atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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