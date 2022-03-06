Son dakika haberleri: Eyüpsultan'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Son dakika haberleri: Eyüpsultan'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

AA, İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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Son dakika haberleri: Eyüpsultan'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Topçular Mahallesi Tornacı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, atölyede hasara yol açan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Soğutma çalışması yapan itfaiye, yangını tamamen söndürdü.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Eyüpsultan, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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