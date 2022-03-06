Son dakika haberleri: Eyüpsultan'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Topçular Mahallesi Tornacı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, atölyede hasara yol açan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Soğutma çalışması yapan itfaiye, yangını tamamen söndürdü.